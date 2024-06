Offerta monstre dell'Al-Hilal per Leao, il portoghese dice no: vuole restare al Milan

Rafa Leao dice di no all'Arabia. Nelle ultime ore, l'attaccante portoghese è finito nel mirino dell'Al-Hilal, club che milita nella Saudi Pro League e allenato da Jorge Jesus, l'allenatore che lanciò Leao nel calcio dei grandi. Un'idea che, però, resterà tale: Leao ha fatto sapere di non volere lasciare il Milan e il calcio europeo per trasferirsi in Arabia. Neanche di fronte a un'offerta monstre da 20 milioni di euro all'anno.