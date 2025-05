Nuovo allenatore Milan: anche Italiano nella lista di candidati

E allora tornano di moda sia Maurizio Sarri, senza contratto e senza alcuna preclusione nonostante la trattativa naufragata a gennaio per il post-Fonseca, che Gian Piero Gasperini, nonostante l'Atalanta ora stia tentando di convincerlo a restare. La novità porta a Vincenzo Italiano, proprio il tecnico che ha battuto i rossoneri in finale di Coppa Italia: difficile che il Bologna se lo lasci scappare, ma è chiaro che la stagione rossoblù ha confermato il buon lavoro visto sia a Firenze che a La Spezia e sembra pronto per il salto in una big. Da non scartare neppure Roberto De Zerbi, che ha riportato il Marsiglia in Champions ed è tifoso rossonero.