De Zerbi porta il Marsiglia in Champions dopo un anno complicato: sarà addio

Roberto De Zerbi lo fa ancora. Porta il Marsiglia in Champions, non un’impresa da poco se si pensa che solo tre volte nell'ultimo decennio il club francese ha partecipato alla manifestazione e che la gestione dell'ambiente non sembra dei più semplici, per usare un eufemismo. Invece, ecco arrivare l'obiettivo grosso, il più alto che si potesse raggiungere, visto che pensare di insidiare la corazzata Psg in vetta alla Ligue 1 non è logicamente pensabile. L'approdo in Champions, comunque, è arrivato dopo una stagione in cui la vicinanza con la squadra di Luis Enrique, per qualche mese, poteva lasciar pensare a una lotta per il titolo nazionale, poi le differenze tecniche sono emerse in modo evidente.