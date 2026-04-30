La Turchia torna a bussare per Luis Henrique: l'Inter fissa il prezzo

Il Besiktas non molla la presa su Luis Henrique e torna alla carica con decisione dopo il tentativo fallito nella scorsa finestra di gennaio. L'esterno brasiliano, diventato un obiettivo prioritario per il club turco, resta però al centro delle strategie dell'Inter, che ha stabilito una base d'asta chiara: per lasciarlo partire serviranno almeno 20 milioni di euro. La trattativa si preannuncia tutt'altro che in discesa per le "Aquile Nere" di Istanbul, che dovranno fare i conti con una concorrenza proveniente dai principali campionati europei. In Francia, Luis Henrique ha attirato le attenzioni di Lione, Monaco e Marsiglia, mentre dalla Premier League si registrano i sondaggi di Bournemouth, Everton e Aston Villa. Lo scrive Fanatik.