Milan, Bobby Gardiner: ecco chi è il nuovo Director of Football Intelligence scelto da Gerry Cardinale

Il nuovo Director of Football Intelligence del Milan sarà Bobby Gardiner, così ha deciso il patron rossonero Gerry Cardinale. Ma chi è l'uomo prescelto per affiancare Hendrik Almstadt, futuro “Direttore player trading", per lavorare a stretto contatto con il tecnico Amorim? Bobby Gardiner, nato nel 1994, è un professionista britannico specializzato nella football analytics e nello scouting guidato dai dati (data-driven recruitment). Entrato a far parte del Milan nel 2019, ha svolto un ruolo fondamentale dietro le quinte del club rossonero, contribuendo alla modernizzazione dei processi di reclutamento. Si distingue per un approccio pragmatico alla football analytics: pur essendo un pioniere dei modelli matematici applicati al calcio, sostiene fermamente che i dati debbano servire a supportare la narrativa e il lavoro sul campo dell'allenatore, piuttosto che sostituirli. Crede che lo sviluppo dei dati spaziali e la capacità di un allenatore di valorizzare il sistema tattico siano i fattori decisivi nel calcio moderno per trasformare un buon giocatore in un top player. E' molto stimato da Cardinale per la sua filosofia analitica e la capacità di scovare giovani talenti. A Gardiner farà poi riferimento diretto Donato Lomonte, nuovo capo scout.



Nel suo curriculum professionale spiccano queste competenze.

- Data-Driven Recruitment: specialista nell'utilizzo di metriche avanzate (come gli Expected Goals - xG, dati spaziali e modelli predittivi) applicate al calciomercato per identificare giocatori con alto potenziale o sottovalutati dai canali tradizionali.