Manchester City, accordo verbale con il sostituto di Rodri: è Ayyoub Bouaddi del Lille

Il Manchester City, stando a quanto riportato dall'esperto di mercato Florian Plettenberg, avrebbe trovato l'accordo verbale con Ayyoub Bouaddi. Il centrocampista marocchino classe 2007 è stato sensazionale nei Mondiali 2026, dove ha messo in mostra personalità e qualità. Pregi tali da far decidere agli Sky Blues di farne l'erede di Rodri, che sembra destinato ad una nuova avventura direzione Real Madrid. Ora la trattativa tra inglesi e il Lille, proprietario del cartellino, dovrebbe decollare. La richiesta dei francesi è di circa 80-85 milioni.