Il Barcellona ci riprova per Julian Alvarez: il nuovo piano dei catalani

03 Ago 2026 - 22:53
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Il Barcellona non ha intenzione di mollare la presa per Julian Alvarez. In cantiere, svelano i colleghi di ElDesmarque, c'è un incontro tra i catalani e l'entourage della punta: in quell'occasione il ds Deco chiederà all'argentino di continuare a manifestare pubblicamente l'intenzione di lasciare l'Atletico per raggiungere la Catalogna. Se il calciatore aumenterà la pressione nei confronti dei Colchoneros (fino a valutare l'opportunità di disertare gli allenamenti), il Barcellona alzerà la sua offerta fino a toccare quota 115 milioni di euro.

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