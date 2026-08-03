Il Barcellona ci riprova per Julian Alvarez: il nuovo piano dei catalani

Il Barcellona non ha intenzione di mollare la presa per Julian Alvarez. In cantiere, svelano i colleghi di ElDesmarque, c'è un incontro tra i catalani e l'entourage della punta: in quell'occasione il ds Deco chiederà all'argentino di continuare a manifestare pubblicamente l'intenzione di lasciare l'Atletico per raggiungere la Catalogna. Se il calciatore aumenterà la pressione nei confronti dei Colchoneros (fino a valutare l'opportunità di disertare gli allenamenti), il Barcellona alzerà la sua offerta fino a toccare quota 115 milioni di euro.