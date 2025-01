La Juve prepara un'offerta al Milan per Tomori: nei discorsi può finirci Kalulu

La Juventus è pronta a tornare alla carica per Fikayo Tomori, difensore nuovamente centrale nel Milan con l'arrivo di Conceiçao. I bianconeri hanno bisogno di due rinforzi nel reparto arretrato e, complici le difficoltà riscontrate per ingaggiare nell'immediato Hancko e Araujo (il rinnovo con il Barcellona è vicino) stanno per sferrare un vero e proprio assalto al centrale inglese. L'ex Chelsea, al momento, preferirebbe non muoversi, ma se i rossoneri dovessero davvero vedersi arrivare un'offerta da 25-30 milioni di euro il quadro potrebbe cambiare.