Milan, vicino il rinnovo di Ibra: la firma può arrivare a inizio anno

Tempo di rinnovi in casa Milan. Pioli firmerà a giorni, Maldini e Massara sono al lavoro per blindare Hernandez, Bennacer e Leao e anche Zlatan Ibrahimovic sarebbe vicino a prolungare il suo accordo con i rossoneri. Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, infatti, da via Aldo Rossi in questo senso filtrerebbero segnali positivi: se il fisico del 40enne attaccante risponderà come ha fatto finora, lo svedese firmerà per un’altra stagione.