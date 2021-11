Il Milan investe sul futuro: presto i rinnovi di Hernandez, Bennacer e Leao

In attesa di capire cosa ne sarà di Kessie e Romagnoli, il Milan si sta muovendo per il futuro e e guarda ad alcune scadenze del 2024. Dopo aver sistemato di fatto la pratica Pioli, il cui contratto verrà prolungato prima di Natale, Maldini e Massara porteranno avanti le trattative con tre pilastri della squadra: Theo Hernandez, Ismael Bennacer e Rafael Leao. Si partirà dal desiderio dei giocatori, arrivati a San Siro nel 2019, di continuare a vestire la maglia rossonera. Anche se, ormai lo hanno capito tutti, questa non è garanzia di successo, è comunque una buona base su cui costruire l'intesa.