Milan, Gazidis torna in Italia per firmare il rinnovo di Pioli

Il ritorno più bello, Ivan Gazidis è atteso a Milano nelle prossime ore dopo il periodo a New York per curarsi da un carcinoma alla gola. L'amministratore delegato del Milan in questi mesi passati negli States è stato comunque vicino all'ambiente rossonero e ora il suo primo nuovo passo in Italia sarà quello di firmare il rinnovo del contratto di Stefano Pioli. Per il tecnico è pronto un biennale da 3 milioni netti a stagione più bonus.