Milan, Kessie è sempre più lontano: occasione Renato Sanches

MERCATO

Il club rossonero si guarda intorno per cercare l'eventuale sostituto dell'ivoriano e i buoni rapporti col Lille potrebbero favorire l’operazione

In casa Milan la situazione Franck Kessie non accenna a sbloccarsi, il centrocampista ivoriano continua a rifiutare tutte le proposte di rinnovo e si avvia a lasciare Milano a parametro zero a fine stagione (anche se il club preferirebbe venderlo nel mercato invernale per provare a monetizzare qualcosa) come fatto lo scorso anno da Gigio Donnarumma. E allora il Diavolo prova a ripetere l’operazione Mike Maignan e ha messo nel mirino l’ex compagno del portiere francese Renato Sanches, che ha il contratto in scadenza tra poco più di un anno con il Lilla. Getty Images

Il centrocampista portoghese, classe 1997, era già stato in orbita rossonera in passato, precisamente dal 2016, quando fu il miglior giovane degli Europei nello stesso anno. Sembrava l’inizio di una grande carriera, il Bayern lo acquistò quell’estate per 35 milioni + 10 di bonus dal Benfica, ma la stagione in Baviera fu deludente e l’anno dopo Renato Sanches venne ceduto in prestito allo Swansea. La risalita è cominciata poi nel 2019, quando si è trasferito al Lilla, e sotto la guida di Christophe Galtier ha vinto la Ligue 1 ed è tornato a giocare su livelli ottimali riconquistando anche la maglia della Nazionale.

Un giocatore rigenerato, già esperto ma ancora molto giovane, che risponde perfettamente all’identikit che cerca Elliott e che sarebbe il sostituto ideale di Kessie. Stando a quanto scrive La Gazzetta dello Sport, Renato Sanches avrebbe deciso di voltare pagina e, in sintonia con il suo agente Jorge Mendes, si starebbe guardando intorno in cerca di un’opportunità di primo piano.

Ecco perché il Milan al momento è in pole position, tanto che dal fronte del giocatore starebbero arrivando segnali positivi per la squadra rossonera, che potrebbe ripetere l’operazione Maignan: un anno fa il portiere era a ridosso della scadenza del contratto e aveva tanti estimatori, ma gli ottimi rapporti tra Milan e Lilla hanno agevolato la trattativa e lo stesso potrebbe succedere per il portoghese.

La sua valutazione è di 30 milioni di euro, ma vista la situazione contrattuale potrebbe lasciare la Francia per molto meno e al lordo il suo stipendio pesa per 5,5 milioni di euro: anche per le cifre Renato Sanches risponde all’identikit che cerca Elliott e Jorge Mendes è già al lavoro per trovargli una nuova sistemazione.

