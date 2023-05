Milan, venerdì è il giorno di Leao: finalmente la firma sul rinnovo

MANOVRE ROSSONERE

Dopo una telenovela durata diversi mesi è tutto pronto, l'attaccante firmerà fino al 30 giugno 2028

Manca ancora l’ufficialità, ma il Milan e i suoi tifosi possono già festeggiare il primo colpo del mercato estivo 2023: domani pomeriggio, al termine della seduta mattutina e del pranzo, Rafael Leao si recherà a Casa Milan per la firma sul rinnovo di contratto. Dopo una telenovela durata mesi finalmente la fumata bianca, l'accordo c'è su tutto e l'attaccante portoghese firmerà un prolungamento quinquennale, fino al giugno 2028, con ingaggio da 5 milioni di euro netti più bonus a stagione e clausola rescissoria da 175 milioni.

La formalizzazione del rinnovo del numero 17 è quindi prevista prima del match di domenica sera contro la Juventus, viatico importante della stagione e soprattutto del futuro del Milan. Con tre punti contro i bianconeri infatti la qualificazione alla prossima Champions League sarebbe blindata e i rossoneri (che comunque lo hanno già fatto prendendo anche Sportiello) potranno iniziare a programmare gli acquisti per la prossima stagione.

Dopo il flop della scorsa estate (Dest, Adli, Vranckx, Origi sono tutti in uscita e CDK resta un mistero) la prossima campagna acquisti non si potrà proprio sbagliare, anche perché tra cessioni, stipendi risparmiati e i ricavi della qualificazione in Champions a disposizione di Maldini e Massara dovrebbero esserci circa un centinaio di milioni e dovrebbe essere un budget da 'grande occasione' perché delle italiane solo i rossoneri hanno stipulato l’accordo sul Fair play con la Uefa e intrapreso un percorso virtuoso che autorizza a spendere.

Lo scenario è ancora in divenire, ma per continuare nel suo processo di crescita il Milan dovrà saper sfruttare il vantaggio che ha sulla linea di partenza: in estate probabilmente la Juve sarà costretta a vendere e investire sui giovani, il Napoli cambierà allenatore e anche Gasp e Mourinho potrebbero lasciare Atalanta e Roma. Solo Inter e Lazio ripartiranno da basi tecniche consolidate, ma i conti dei nerazzurri non sono in ordine come quelli dei rossoneri e Lotito non è tipo da spese folli.

Sarà un mercato davvero impegnativo, si cercano un vice-Theo, almeno un centrale di difesa, un centrocampista, un esterno destro, un trequartista e due centravanti e Maldini e Massara dovranno essere bravi a battere la concorrenza. Serviranno certo le intuizioni giuste, ma l'estate scorsa insegna che non si può fare un mercato solo di scommesse, servono certezze. La prima è il rinnovo di Leao, la prossima dovrà essere la qualificazione alla Champions, da conquistare sul campo della Juve.

