Mercato Milan: 100 milioni per rifare il look a centrocampo e attacco

LA STRATEGIA

Tra cessioni, stipendi risparmiati ed eventuale qualificazione in Champions, la società rossonera avrà un tesoretto da non sprecare. Ecco i nomi.

Il Milan ha l'obbligo di qualificarsi alla prossima Champions League. Dopo non aver difeso il tricolore sul petto finendo a più di 20 punti dal Napoli campione, la società rossonera si trova di fronte al dovere di rinforzare una rosa che ha mostrato i propri limiti. Se l'investimento De Ketelaere merita di essere atteso, Maldini e Massara sono al lavoro tra esuberi e risparmi ingaggiati per migliorare soprattutto centrocampo e attacco, i due reparti che hanno messo in difficoltà Pioli. I 50 milioni di euro derivanti dalla qualificazione in Champions League però sono il punto di partenza di ogni ragionamento.

A questi andrebbero sommati al budget per il mercato quella somma che la dirigenza rossonera proverà a ricavare facendo partire giocatori ormai ritenuti in esubero, come Rebic e Origi se quest'ultimo avrà delle offerte interessanti per un totale di circa 100 milioni di euro da giocarsi nelle trattative. Ma andiamo con ordine.

Gli esuberi - Uno dei limiti nella stagione del Milan di Pioli è stato il mancato apporto dei volti nuovi arrivati in estate. Escluso Thiaw, che nel 2023 ha lasciato intravedere qualità per ambire a diventare titolare nella difesa rossonera, gli altri hanno deluso. De Ketelaere è stato il flop stagionale, ma l'investimento fatto nell'estate del 2022 merita una considerazione in più e un'altra chance. Diverso il discorso per Dest, Vranckx e Adli che il campo lo hanno visto poco, pochissimo, e male. A questi vanno aggiunti Rebic e Origi che tra un acciacco e una prova deludente hanno costretto Giroud agli straordinari. Tra mancati riscatti, prestiti e cessioni tutti questi ingaggi saranno un risparmio per le casse rossonere.

La situazione Diaz - Diverso il discorso per Brahim Diaz. Il numero 10 rossonero è stato protagonista di una buona stagione, altalenante ma in crescita rispetto alla prima. Decisivo nelle partite di Champions League contro Tottenham e Napoli, nei big match lo spagnolo ha fatto vedere le proprie qualità. Diaz però è del Real Madrid e l'accordo per il riscatto sarebbe molto oneroso, si parla di almeno 22 milioni di euro. Tantissimi in percentuale per il budget del Milan sul mercato per una valutazione da prendere con le pinze nel discorso qualità/prezzo.

I nomi per il centrocampo - Gli eventuali 100 milioni di euro per il mercato il Milan li dovrà concentrare per rifarsi il look tra centrocampo e attacco. I nomi non mancano, così come le indiscrezioni. Loftus-Cheek del Chelsea è il profilo più caldo per la mediana, un giocatore capace di unire quantità e qualità come l'ultimo Kessie. L'infortunio di Bennacer poi ha aperto un altro tipo di discorso e di ragionamento per Maldini e Massara in un reparto che necessità di più esperienza e meno scommesse dal punto di vista tecnico e tattico.

I nomi per l'attacco - "Serve un giocatore forte". Così Stefano Pioli ha commentato la possibilità di avere un profilo nuovo per l'attacco che possa prendere il posto o alternarsi con Giroud nella prossima stagione. Il profilo di Arnautovic del Bologna prenderebbe in rosa il posto di Ibrahimovic e Rebic, ma sono altri i nomi che accendono i tifosi e probabilmente anche lo staff tecnico. Con una dirigenza sempre attenta al mercato francese, con il giovane Wahi del Montpellier sul taccuino come l'americano Balogun, la verità è che il colpo in canna per il reparto è solo uno e non può essere sprecato come per Origi. La valutazione sarà attenta e non esclude dai ragionamenti il profilo di Scamacca del West Ham e di Morata dell'Atletico Madrid, due giocatori che in Serie A hanno già dimostrato di poter dare il proprio contributo.