Milan, ufficiale la cessione di Cutrone: "In bocca al lupo speciale" 

IL COMUNICATO

Il Milan saluta Cutrone. Attraverso un comunicato la società rossonera ha ufficializzato la cessione dell'attaccante a titolo definitivo al Wolverhampton. "Il Club desidera ringraziare in modo particolare Patrick, per la passione e per l'impegno profuso nei suoi 12 anni in rossonero. Cresciuto nel settore giovanile del Milan dall'età di 8 anni, è approdato in prima squadra nel 2016, trasferendo un particolare senso di appartenenza al Club. A Patrick uno speciale 'in bocca al lupo' per la sua nuova avventura professionale", si legge nella nota. Il Wolverhampton annuncia Cutrone

Contestualmente è arrivato l'annuncio dei Wolves: le cifre dell'affare non sono state rese note ma il Diavolo dovrebbe incassare 18 milioni più 5 di bonus. Cutrone ha messo la firma su un contratto quadriennale: "Sono molto contento di essere qui perché il club mi ha voluto fortemente. Sono qui per imparare cose nuove ma voglio dare il massimo per la squadra. Non vedo l'ora di iniziare e sentire il supporto dei tifosi, per me è fantastico giocare in Premier League".

Poi il post su Instagram a salutare la sua ex squadra: "Rossonero in campo e nella vita, un grosso abbraccio ai tifosi. Auguro il meglio alla società che amo".

IL SALUTO DI LOCATELLI: "PER TE CI SARÒ SEMPRE"