Milan, Cutrone addio: "Deluso? Avete visto anche voi"

L'addio di Patrick Cutrone al Milan porta con sé una brutta sensazione di amarezza. Per lui e i suoi tifosi. "Deluso? Avete visto anche voi". Prima di partire per l'Inghilterra l'attaccante resta piuttosto diplomatico, ma non riesce a nascondere completamente il dispiacere per come è finita la sua storia in rossonero. Il club incasserà 18 milioni più bonus dal Wolverhampton e perde una potenziale bandiera.