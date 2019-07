Milan, Cutrone-Wolverhampton: accordo totale, 23 milioni compresi bonus 

L'AFFARE

Non è ancora ufficiale, ma ormai tra il Milan e Patrick Cutrone è finita davvero e anche i tifosi, da sempre innamorati del giovane attaccante prodotto del vivaio, dovranno farsene una ragione. C'è l'accordo totale, infatti, con il Wolverhampton a cifre leggermente più alte rispetto a quelle trapelate inizialmente: 18 milioni è la base, cui vanno aggiunti circa 5 milioni di bonus, per un totale di 23 milioni. Wolverhampton su Cutrone

Cutrone ha lasciato venerdì il ritiro americano , evidentemente scuro in volto. La sua volontà era quella di restare al Milan, ma con un ruolo da protagonista che era convinto di poter avere. forte dei 27 gol in 90 presenze, quasi tutti spezzoni di gara. Così non è stato: un po' per fare cassa, un po' per necessità tattiche, il Milan ha preferito cederlo, avendo già Piatek in rosa come centravanti.

Ora Cutrone comincerà all'estero la sua prima esperienza lontana da Milanello, dove ha fatto tutta la trafila nelle giovanili. Giocherà in, in una squadra certo meno blasonata del Milan, ma che l'anno scorso è arrivata settima. Sarà lì che dovrà dimostrare di meritare il posto da titolare che avrebbe volluto in rossonero.