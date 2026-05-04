Nico Paz all'Inter, parla Zanetti: "Sono un grande amico del padre ma è complicato"

Javier Zanetti, fresco vincitore dello scudetto con l'Inter in qualità di vice-presidente, è stato stuzzicato sul mercato estivo dell'Inter. Scontata la domanda sul connazionale Nico Paz, colonna del Como ma prossimo al ritorno al Real Madrid: "Sono un suo ammiratore e suo papà è un mio grande amico - le parole dell'ex difensore alla 48esima edizione del trofeo di calcio intitolato ad Angelo Dossena -. Starebbe bene in qualsiasi grande squadra ma prenderlo è complicato. Sicuramente tornerà al Real Madrid".