Nico Paz all'Inter, parla Zanetti: "Sono un grande amico del padre ma è complicato"

04 Mag 2026 - 23:17
NICO PAZ, COMO © IPA

NICO PAZ, COMO © IPA

Javier Zanetti, fresco vincitore dello scudetto con l'Inter in qualità di vice-presidente, è stato stuzzicato sul mercato estivo dell'Inter. Scontata la domanda sul connazionale Nico Paz, colonna del Como ma prossimo al ritorno al Real Madrid: "Sono un suo ammiratore e suo papà è un mio grande amico - le parole dell'ex difensore alla 48esima edizione del trofeo di calcio intitolato ad Angelo Dossena -. Starebbe bene in qualsiasi grande squadra ma prenderlo è complicato. Sicuramente tornerà al Real Madrid".

Leggi anche

Nico Paz-Real, prima recompra e poi cessione? L'Inter resta alla finestra e spera in un assist di... Mourinho

Ultimi video

01:50
È già calciomercato

È già calciomercato: le manovre delle big

01:28
Calciomercato, svolta Ds per la Roma

Calciomercato, svolta Ds per la Roma

01:51
Calciomercato Juventus, i due sogni di Spalletti

Calciomercato Juventus, i due sogni di Spalletti

01:54
Modric-Milan, ancora insieme?

Modric-Milan, ancora insieme?

01:05
Calciomercato, ecco dove andrà Lukaku

Calciomercato, ecco dove andrà Lukaku

01:48
Calciomercato Inter, missione portiere

Calciomercato Inter, missione portiere

01:52
Calciomercato, ecco il Milan del futuro

Calciomercato, ecco il Milan del futuro

03:37
Mercato: "Chi serve per forza alle big di Serie A?", gli uomini ideali per Callegari

Mercato: "Chi serve per forza alle big di Serie A?"

00:39
DICH PAVLOVIC SU VLAHOVIC

Pavlovic 'chiama' Vlahovic al Milan: "Se sta bene è il numero uno"

03:48
Bastoni, Palestra e il sogno Nico Paz: si infiamma il mercato dell'Inter

Mercato Inter tra Bastoni, Palestra e il sogno Nico Paz

01:07
Leao-Milan, siamo ai titoli di coda?

Leao-Milan, siamo ai titoli di coda?

00:47
DICH AUSILIO SU MERCATO 20/4 DICH

Ausilio: "Bastoni darà ancora tanto all'Inter. Se lo vogliono, sanno il nostro numero"

06:47
DICH 1TO1 LOCATELLI SU RINNOVO PER SITO 18/4 DICH

Esclusiva Locatelli: "Sono un tifoso della Juventus e questo rinnovo per me è un sogno"

00:46
DICH MAROTTA 2 SU CHIVU - IL FOGLIO A SAN SIRO 16/04

Marotta: "Chivu miglior allenatore emergente, rinnovo automatico"

00:32
DICH CARNEVALI 2 SU MERCATO - IL FOGLIO A SANSIRO 16/04

Carnevali: "Muharemovic? Lo vogliono in tante"

01:50
È già calciomercato

È già calciomercato: le manovre delle big

I più visti di Mercato

Modric-Milan, ancora insieme?

Modric-Milan, ancora insieme?

Quanti campioni in scadenza nel 2026! Da Konate e Lewandowski a tanti ex big di A

Calciomercato, svolta Ds per la Roma

Calciomercato, svolta Ds per la Roma

Scadenze da sogno a giugno: la top 11 dei parametri zero è da capogiro

Calciomercato Juventus, i due sogni di Spalletti

Calciomercato Juventus, i due sogni di Spalletti

Milan, Leao "porta" Zirkzee: che coppia con Sorloth per Allegri

Mercato ora per ora
Vedi tutti
00:07
Roma, Gasperini duro: "Io lavoro con le mie idee altrimenti vado via. Serve maggiore chiarezza"
Paolo Vanoli (Fiorentina): 1 milione di euro a stagione
23:37
Vanoli: "Sarei molto contento di restare alla Fiorentina"
NICO PAZ, COMO
23:17
Nico Paz all'Inter, parla Zanetti: "Sono un grande amico del padre ma è complicato"
21:02
Fiorentina, Paratici: "Dopo la salvezza parleremo con Vanoli"
20:43
Roma, Massara: "Sempre lavorato per il futuro del club, lasciamo stare i personalismi"