Roma, che scatto per la Champions: ora Juventus e Milan non sono più così tranquille

Certo che Luciano Spalletti avrà molto da recriminare sulla partita di domenica contro il Verona, se non dovesse qualificarsi per la Champions. Non che abbia colpe specifiche, i bianconeri hanno dominato e creato parecchie palle gol, di sicuro potrebbe trasformarsi in un incubo ricorrente quel clamoroso errore individuale di Bremer, il difensore più affidabile di solito in casa bianconera. Ma già incalza la terzultima giornata e la Juventus ha un compito tutt’altro che banale: la trasferta sul campo del Lecce che si deve giocare la vita, soprattutto dopo la sconfitta interna della Cremonese con la Lazio. Per la Roma invece c’è la trasferta di Parma, contro una squadra libera mentalmente ma da non sottovalutare per la voglia di mettersi in mostra. Il vero osso per la Roma è il derby della penultima giornata, quando invece i bianconeri troveranno la Fiorentina. Ultimo impegno per la Juve sarà a sua volta il derby, con i giallorossi attesi a Verona. Ecco, forse il calendario dà un piccolo vantaggio a Gasperini che però ha un punto da recuperare. Ulteriore difficoltà per i giallorossi: in caso di arrivo a pari punti, sono in svantaggio negli scontri diretti sia contro il Milan, se i rossoneri dovessero essere risucchiati dal terzo posto, sia contro la Juventus.