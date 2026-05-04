Roma, Massara: "Sempre lavorato per il futuro del club, lasciamo stare i personalismi"

Rimasto ds della Roma nonostante l'addio di Ranieri e i rapporti non ottimi con Gasperini, Ricky Massara ha parlato del suo futuro alla Roma. "Ho sempre lavorato pensando al presente e al futuro di questa squadra - le parole pronunciate a Sky Sport -. Ma adesso la testa deve essere su queste partite che possono rendere il nostro futuro più interessante. I personalismi vanno lasciati da parte, c'è solo la Roma che è al centro dei nostri pensieri".