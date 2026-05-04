Vanoli: "Sarei molto contento di restare alla Fiorentina"

Paolo Vanoli ha portato quasi la barca in salvo. Alla Fiorentina manca solo un punto per avere la certezza di disputare la prossima Serie A, e il tecnico ha parlato del suo futuro: "Sarei molto felice di continuare questo percorso - le parole del tecnico a Sky Sport -. Se andassi via sicuramente non lo riterrei un'ingiustizia. La società dovrà giustamente fare tutte le sue valutazioni".