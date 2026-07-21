Milan, tutto fatto per la conferma di Modric: attesa per l'annuncio ufficiale, i dettagli dell'accordo

"Dopo Istanbul c’è sempre Atene": le anticipazioni sulla nuova maglia da trasferta del Milan
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Adesso non ci sono più dubbi: Luka Modric giocherà nel Milan anche nella prossima stagione. Da giorni ormai, si respirava un certo ottimismo sul tema in casa rossonera e il sì definitivo del croato è arrivato. A spingere per la conferma del regista, reduce dall'ultimo Mondiale disputato con la sua nazionale, è stato Ruben Amorim. Il tecnico rossonero, che avrebbe contattato telefonicamente l'ex Real Madrid, aveva definito imprescindibile il 40enne già nella sua conferenza stampa di presentazione: "Lo ritengo fondamentale, non vi dico che potrà giocare tutte le partite ma specialmente all'inizio può darci una grande mano".
Niente ritiro quindi per Modric che guadagnerà circa 3,5 milioni di euro, la stessa cifra garantita nella passata stagione. La firma dovrebbe arrivare entro la fine della settimana. Sulla carta il classe 1985 andrà a comporre il centrocampo a due con Rabiot, anche lui destinato a rimanere in un reparto che dovrebbe vedere gli addii di Loftus-Cheek, Fofana e, con buone probabilità, anche dell'ex Torino Samuele Ricci. Il Milan comunque ha previsto anche un arrivo: negli ultimi giorni si parla con insistenza di Pierre-Emile Hojbjerg, in scadenza nel 2028 col Marsiglia.
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