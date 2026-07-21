Milan, tutto fatto per la conferma di Modric: attesa per l'annuncio ufficiale, i dettagli dell'accordo

Adesso non ci sono più dubbi: Luka Modric giocherà nel Milan anche nella prossima stagione. Da giorni ormai, si respirava un certo ottimismo sul tema in casa rossonera e il sì definitivo del croato è arrivato. A spingere per la conferma del regista, reduce dall'ultimo Mondiale disputato con la sua nazionale, è stato Ruben Amorim. Il tecnico rossonero, che avrebbe contattato telefonicamente l'ex Real Madrid, aveva definito imprescindibile il 40enne già nella sua conferenza stampa di presentazione: "Lo ritengo fondamentale, non vi dico che potrà giocare tutte le partite ma specialmente all'inizio può darci una grande mano".