Amorim disegna il suo Milan: Karetsas è il prescelto per la trequarti, in mediana piace Hojbjerg

Amorim ha bisogno di un trequartista sinistro che sappia muoversi bene sulla trequarti destra e saper rientrare col piede preferito: una serie di qualità che rientrano nel bagaglio tecnico di Konstantinos Karetsas, 2007 greco del Genk che ha collezionato nella scorsa stagione 16 assist e 2 gol tra campionato belga ed Europa League. Il Milan è sulle sue tracce da diversi giorni, anche se il prezzo super (35-40 milioni per il cartellino) al momento non permette ai rossoneri di tentare l'affondo decisivo. I rossoneri, prima di fiondarsi su Karetsas, avrebbero bisogno di vendere, o per lo meno di avere la certezza che ci siano trattative in uscita ben avviate. Occhio, inoltre alla concorrenza: sul talento greco c'è anche il forte interesse del Borussia Dortmund, che forte dei 22 milioni incassati dalla cessione di Adeyemi, avrebbe maggiore disponibilità economica per chiudere l'operazione.