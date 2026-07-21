Roma, dopo Summerville sfuma anche Garnacho: tratta con l'Aston Villa

21 Lug 2026 - 19:14
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L'Aston Villa ha presentato un'offerta ufficiale per Alejandro Garnacho del Chelsea. L'esterno argentino è considerato fuori dal progetto di Xabi Alonso e i Blues sono aperti alla sua partenza. I Villans, secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, avrebbero proposto un prestito con diritto di riscatto. Il giocatore è stato già approvato da Emery che cerca un nuovo innesto per il reparto difensivo dopo l'addio, sempre in direzione Chelsea per 130 milioni, di Morgan Rogers. Una brutta notizia per la Roma che nelle ultime ore è stata costretta a rinunciare anche a Summerville.

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