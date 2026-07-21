Udinese, si chiude il caso Zaniolo: nuovo contratto fino al 2029, i dettagli

21 Lug 2026 - 21:23
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UDINESE-CAGLIARI – Zaniolo, Davis, Palestra, Kristensen © Getty Images

UDINESE-CAGLIARI – Zaniolo, Davis, Palestra, Kristensen © Getty Images

Nicolò Zaniolo resterà all'Udinese fino al 2029 con sostanzioso adeguamento dell'ingaggio: lo ha ufficializzato il Club friulano in una nota diffusa in serata, che pone fine alla telenovela dell'estate. Il fantasista aveva marcato visita in tutta la prima parte della preparazione - presentando un certificato medico - dopo aver annunciato di essere rimasto profondamente scontento del contratto che era stato siglato lo scorso anno, all'atto del primo prestito dal Galatasaray, trasformato il mese scorso in acquisto a titolo definitivo, senza procedere a un ritocco in termini economici e di durata.

Dopo alcune settimane di accese discussioni - in cui si è stati anche vicini alla rottura - oggi c'è stata la sigla sul nuovo contratto, che prevede anche una possibilità di ulteriore prolungamento di un anno. "Udinese calcio e Nicolò sono lieti di proseguire insieme il proprio percorso, confermando le reciproche ambizioni e rafforzando la volontà comune di raggiungere nuove e condivise soddisfazioni", sono le parole concordate nella nota, che sancisce la prosecuzione del matrimonio. Da domani il 27enne si aggregherà alla squadra guidata da Kosta Runjac e partirà alla volta del ritiro austriaco di Lienz.

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