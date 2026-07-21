Udinese, si chiude il caso Zaniolo: nuovo contratto fino al 2029, i dettagli

Dopo alcune settimane di accese discussioni - in cui si è stati anche vicini alla rottura - oggi c'è stata la sigla sul nuovo contratto, che prevede anche una possibilità di ulteriore prolungamento di un anno. "Udinese calcio e Nicolò sono lieti di proseguire insieme il proprio percorso, confermando le reciproche ambizioni e rafforzando la volontà comune di raggiungere nuove e condivise soddisfazioni", sono le parole concordate nella nota, che sancisce la prosecuzione del matrimonio. Da domani il 27enne si aggregherà alla squadra guidata da Kosta Runjac e partirà alla volta del ritiro austriaco di Lienz.