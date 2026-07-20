Manovre rossonere

Milan, si infiamma il mercato: Karetesas nome caldo, settimana decisiva per Modric

Per il classe 2007 del Genk servono almeno 40 milioni di euro. Il croato può firmare già questo mercoledì

20 Lug 2026 - 10:43
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Dopo i colpi Gonçalo Ramos e Mario Gila, il Milan continua a sondare il mercato per consegnare a Ruben Amorim tutti i rinforzi desiderati. Sul taccuino del tecnico portoghese ora c'è l'esigenza di trovare un trequartista e il Diavolo sembra deciso a puntare tutto su Kostantinos Karetsas. La trattativa, però, si prospetta tutt'altro che semplice. 

La richiesta del Genk e la chiave Leao

 Il gioiellino classe 2007 è finito nel mirino di diversi top club europei e il Genk non intende privarsene tanto facilmente. Il Borussia Dortmund ha già bussato alla porta dei belgi, ma l'offerta da 30 milioni di euro è stata rispedita al mittente. Per lasciarlo partire ne servono almeno 40. Il greco ha collezionato numeri molto convincenti nell'ultima stagione, confezionando ben 18 assist in 49 presenze. Insomma, un profilo che farebbe parecchio comodo per la manovra offensiva del nuovo Milan. I rossoneri, però, per tentare l'affondo decisivo per Karetsas dovranno prima cedere. L'indiziato principale è sempre Rafael Leao: l'uscita del portoghese consentirebbe a Gerry Cardinale e ai suoi uomini di reinvestire parte dell'incasso sul trequartista del Genk. Al momento offerte concrete per il numero 10 non sono arrivate e questo stallo rischia di compromettere seriamente le prossime mosse del Diavolo. 

Le novità su Modric

 Nel frattempo, però, qualcosa sembra muoversi su un fronte altrettanto importante. Secondo quanto riportato da alcuni media croati, la firma di Luka Modric è sempre più vicina. L'ex Real Madrid avrebbe sciolto le riserve ed è pronto a siglare un nuovo contratto già questa settimana, presumibilmente mercoledì, alle stesse condizioni del precedente. Il classe '85 guadagnerà circa 3,5 milioni di euro più bonus in quella che sembra essere la sua ultima stagione prima dell'addio al calcio. Luka spera di chiuderla riportando il Milan dove merita, ovvero in Champions League

A che punto è la cessione di Estupiñan?

 Infine, per quanto riguarda le uscite, la cessione di Pervis Estupiñan all'Aston Villa sembra aver subito una brusca frenata. L'intesa tra club e calciatore è stata raggiunta ormai da qualche giorno, ma quella tra le due società tarda ad arrivare. Il Milan ha ritenuto la prima offerta non sufficiente e attende un rilancio (importante) da parte degli inglesi. Insomma, un altro intoppo da risolvere al più presto per provare ad arrivare anche a Karetsas. 

"Dopo Istanbul c’è sempre Atene": le anticipazioni sulla nuova maglia da trasferta del Milan

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