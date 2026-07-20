Milan, si infiamma il mercato: Karetesas nome caldo, settimana decisiva per Modric

Il gioiellino classe 2007 è finito nel mirino di diversi top club europei e il Genk non intende privarsene tanto facilmente. Il Borussia Dortmund ha già bussato alla porta dei belgi, ma l'offerta da 30 milioni di euro è stata rispedita al mittente. Per lasciarlo partire ne servono almeno 40. Il greco ha collezionato numeri molto convincenti nell'ultima stagione, confezionando ben 18 assist in 49 presenze. Insomma, un profilo che farebbe parecchio comodo per la manovra offensiva del nuovo Milan. I rossoneri, però, per tentare l'affondo decisivo per Karetsas dovranno prima cedere. L'indiziato principale è sempre Rafael Leao: l'uscita del portoghese consentirebbe a Gerry Cardinale e ai suoi uomini di reinvestire parte dell'incasso sul trequartista del Genk. Al momento offerte concrete per il numero 10 non sono arrivate e questo stallo rischia di compromettere seriamente le prossime mosse del Diavolo.