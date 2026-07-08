Milan, Amorim: "Modric vogliamo tenerlo, è fondamentale. Su Leao... "

08 Lug 2026 - 15:43
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Intervenuto in conferenza stampa, Ruben Amorim ha parlato anche del mercato del Milan. Le prime parole sono per Luka Modric: "Vogliamo tenerlo, ci ho già parlato due volte - ha detto il portoghese -. Lo ritengo fondamentale, non vi dico che potrà giocare tutte le partite ma specialmente all'inizio può darci una grande mano. Puntiamo ad averlo nel giro di pochi giorni, adesso concediamogli un po' di riposo. Leao? Non vi parlo in modo specifico dei singoli. Sono felice della squadra. Posso solo dirvi che Rafa ha fatto un gran Mondiale".  

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