Doppio intreccio Milan-Aston Villa: dopo Estupiñán, i Villans pensano anche a Leao

Secondo quanto raccolto dal nostro esperto di mercato Claudio Raimondi, l'Aston Villa, che negli ultimi giorni stava parlando col Milan per Pervis Estupinan, avrebbe chiesto informazioni sul portoghese. Non siamo ancora davanti a una vera e propria trattativa ma le premesse sembrano delle migliori. I Villains cercano il sostituto di Morgan Rogers, acquistato a peso d'oro dal Chelsea per circa 130 milioni di euro (facendo tra l'altro sbottare Ibra). Emery ha chiesto un innesto di peso nel reparto offensivo e il club, dopo aver battuto cassa, non avrebbe problemi a soddisfare le condizioni d'ingaggio del Milan che valuta Leao tra i 50 e i 60 milioni di euro.