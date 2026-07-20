Doppio intreccio Milan-Aston Villa: dopo Estupiñán, i Villans pensano anche a Leao

"Dopo Istanbul c’è sempre Atene": le anticipazioni sulla nuova maglia da trasferta del Milan
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Il club inglese, nei discorsi per il terzino, ha chiesto informazioni sul portoghese, individuato come possibile erede di Morgan Rogers. Rafa non chiude alla destinazione
L'asse Milan-Aston Villa si scalda anche intorno al nome di Rafa Leao. L'esterno portoghese prima del Mondiale aveva fatto capire, a più riprese e senza troppi giri di parole, che considerava la sua avventura a Milano ai titoli di coda. Dopo una stagione molto deludente e una coppa del mondo, escluso qualche lampo, vissuta da comprimario, la lista delle squadre interessate non è lunga quanto Rafa avrebbe sperato: soltanto qualche proposta dalla Turchia e dall'Arabia. Destinazioni che, almeno in questa fase del mercato, non scaldano il 10 rossonero. Ora però, con un doppio incastro di mercato, si potrebbe essere aperta una nuova pista verso la Premier.
Secondo quanto raccolto dal nostro esperto di mercato Claudio Raimondi, l'Aston Villa, che negli ultimi giorni stava parlando col Milan per Pervis Estupinan, avrebbe chiesto informazioni sul portoghese. Non siamo ancora davanti a una vera e propria trattativa ma le premesse sembrano delle migliori. I Villains cercano il sostituto di Morgan Rogers, acquistato a peso d'oro dal Chelsea per circa 130 milioni di euro (facendo tra l'altro sbottare Ibra). Emery ha chiesto un innesto di peso nel reparto offensivo e il club, dopo aver battuto cassa, non avrebbe problemi a soddisfare le condizioni d'ingaggio del Milan che valuta Leao tra i 50 e i 60 milioni di euro.
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