Lecce, Delle Monache saluta: ha firmato con il Pineto

Marco Delle Monache saluta il Lecce a titolo temporaneo e si trasferisce in Serie C. Questo il comunicato del Pineto, suo nuovo club. "Il Pineto Calcio comunica di aver acquisito dall’U.S. Lecce, a titolo temporaneo con diritto di riscatto, le prestazioni sportive del calciatore Marco Delle Monache - si legge -. Classe 2005, esterno offensivo di grande talento, Delle Monache è cresciuto nel settore giovanile del Pescara, con cui ha esordito tra i professionisti giovanissimo. Nel corso della sua carriera ha vestito le maglie di Sampdoria, Vicenza e Potenza, oltre ad aver collezionato presenze con le Nazionali giovanili azzurre".