Milan, Modric si presenta ed è ambizioso: "Qui per vincere trofei, qualificazione in Champions è il minimo. Non sono speciale..."

In casa Milan è il Luka Modric day. Il centrocampista croato, arrivato a parametro zero dal Real Madrid con un contratto annuale, si è presentato a tifosi e stampa e si è subito mostrato deciso e convinto della scelta fatta, con obiettivi chiari in vista della stagione in rossonero: "Non ho avuto dubbi sulla scelta, ho parlato con Ancelotti e Ibra, ma avevo già deciso. Il Milan è uno dei club più forti al mondo, qualificarsi per la Champions è l'obiettivo minimo e non ci si può accontentare di una stagione mediocre. Sono qui per vincere, voglio vincere dei trofei con questa maglia". Poi su Allegri: "È uno dei più forti, è un vincente e non vedo l'ora di capire come mi vede in campo". E a chi gli ha chiesto se il Milan sarà la sua last dance e cosa può dare al Diavolo non ha avuto dubbi: "Presto per dirlo, per il futuro ci sarà tempo per parlarne, ora devo stare concentrato sul presente. Un giocatore, a prescindere dal nome, non può fare la differenza da solo. Bisogna creare una squadre che possa permettere ai singoli di dare il massimo. Io sono qui per dare il massimo, come sempre fatto nella mia carriera".