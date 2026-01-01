Logo SportMediaset

Mercato

Chelsea-Maresca, ufficiale la separazione

01 Gen 2026 - 13:27

Adesso è ufficiale: Enzo Maresca e il Chelsea si separano. L'annuncio è stato dato dallo stesso club inglese con una breve nota sul proprio sito internet: "Il Chelsea e l'allenatore Enzo Maresca si separano. Durante la sua permanenza al club, Enzo ha guidato la squadra al successo nella Uefa Conference League e nella Coppa del Mondo per Club Fifa. Questi successi rimarranno una parte importante della storia recente del club e lo ringraziamo per il suo contributo". "Con obiettivi chiave ancora da raggiungere in quattro competizioni, tra cui la qualificazione alla Champions League, Enzo e il club credono che un cambiamento offra alla squadra le migliori possibilità di rimettere in carreggiata la stagione", si legge ancora nel comunicato del Chelsea, che augura "a Enzo il meglio per il futuro".

01:58
DICH COMOLLI JUVENTUS DICH

Comolli: "Volevamo mantenere la spina dorsale della squadra e ci siamo riusciti"

02:30
Le ultimissime trattative

Le ultimissime trattative

01:30
Pronto a tornare in A

Dragusin pronto a tornare in A

00:57
Il calciomercato live

Le strategie del Napoli

00:56
Il calciomercato live

Juve, il sogno è Chiesa

01:24
Il calciomercato live

Milan-Juve: scambio Gatti-Nkunku?

01:37
Il calciomercato live

Cancelo-Inter, tutta la verità

02:44
La Juventus riparte

La Juventus riparte tra campo e mercato

02:01
SRV RULLO YILDIZ, TEMPO DI RINNOVO 22/12 (MUSICATO) SRV

La Juve spera: c'è il rinnovo di Yildiz sotto l'albero?

01:25
Calciomercato live

Calciomercato live

01:22
Calciomercato live

Calciomercato live

00:57
CLIP ACCOMANDO SU THIAGO SILVA-MILAN 19/12 SRV

Thiago Silva al Milan: tutta la verità sul possibile ritorno

02:51
Bastoni in esclusiva: "No vendetta sul Bologna. Io al Barcellona? Orgoglioso, ma…"

Bastoni e le voci sul Barcellona: "Felice all'Inter ma mi rendono orgoglioso"

00:53
PUNTO MERCATO RAIMONDI SU RINNOVO MAIGNAN 7/12 SRV

Milan, la richiesta di Maignan per il rinnovo: stipendio top class

03:02
DICH COLLAVINO (UDINESE) DICH

Il dt dell'Udinese: "Arthur Atta blindato a gennaio? Assolutamente sì"

01:58
DICH COMOLLI JUVENTUS DICH

Comolli: "Volevamo mantenere la spina dorsale della squadra e ci siamo riusciti"

15:26
Santos, Neymar rinnova fino al 31 dicembre 2026
14:18
Il Lione annuncia l'arrivo di Endrick dal Real Madrid
13:52
Milan, mercato rimandato ma con Boniface hai fatto bene: il Werder interrompe il prestito
13:27
Chelsea-Maresca, ufficiale la separazione
13:06
Bologna, prove di rinnovo con Freuler: piace alla Roma