Chelsea-Maresca, ufficiale la separazione

Adesso è ufficiale: Enzo Maresca e il Chelsea si separano. L'annuncio è stato dato dallo stesso club inglese con una breve nota sul proprio sito internet: "Il Chelsea e l'allenatore Enzo Maresca si separano. Durante la sua permanenza al club, Enzo ha guidato la squadra al successo nella Uefa Conference League e nella Coppa del Mondo per Club Fifa. Questi successi rimarranno una parte importante della storia recente del club e lo ringraziamo per il suo contributo". "Con obiettivi chiave ancora da raggiungere in quattro competizioni, tra cui la qualificazione alla Champions League, Enzo e il club credono che un cambiamento offra alla squadra le migliori possibilità di rimettere in carreggiata la stagione", si legge ancora nel comunicato del Chelsea, che augura "a Enzo il meglio per il futuro".