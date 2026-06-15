Milan, ora Cardinale ha fretta: si attende l'ok per Amorim, poi direttore tecnico e direttore sportivo

In casa Milan i giorni passano e le caselle di dt, ds e allenatore restano vuote. Ma la sensazione è che qualcosa possa finalmente cambiare a stretto giro di posta, forse addirittura in 48 ore: Gerry Cardinale è vicino a dare il via libera all'ingaggio di Ruben Amorim come successore di Massimiliano Allegri e a quel punto, come in un domino, a cascata anche i quadri dirigenziali troverebbero completamento.