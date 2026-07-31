Catanzaro, ufficiale l'arrivo di Pafundi dall'Udinese

31 Lug 2026 - 15:58
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US Catanzaro 1929 comunica di aver acquisito dall’Udinese Calcio le prestazioni sportive del trequartista Simone Pafundi. Nato a Monfalcone nel 2006, Pafundi è cresciuto nel settore giovanile dell’Udinese, completando l’intero percorso di crescita fino all’esordio in Serie A con la prima squadra. Con il club friulano ha collezionato complessivamente 19 presenze nel massimo campionato italiano.
Nel corso della sua carriera ha maturato anche un’esperienza in prestito nel Losanna, nella massima serie svizzera, collezionando 19 presenze e una rete. Nella scorsa stagione ha vestito la maglia della Sampdoria, con cui ha realizzato un gol e fornito tre assist.
Dopo aver compiuto tutta la trafila nelle Nazionali giovanili azzurre, Pafundi è attualmente nel giro della Nazionale Under 21. A soli 16 anni ha inoltre esordito con la Nazionale maggiore guidata da Roberto Mancini, diventando il terzo più giovane debuttante nella storia degli Azzurri.
Pafundi arriva nel club giallorosso con la formula del prestito con diritto di riscatto e ha sottoscritto un contratto con scadenza il 30 giugno 2030, valido in caso di esercizio dell’opzione.

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