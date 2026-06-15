MILAN

Krosche, il re delle plusvalenze: dal miracolo Paderborn ai colpi milionari Kolo Muani e Marmoush

Il tedesco è il candidato a ricoprire il ruolo di direttore tecnico dopo il "no" di Rangnick: scopre talenti e poi li rivende

15 Giu 2026 - 10:06
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
videovideo

Markus Krosche è il candidato numero uno, o almeno sembra, per ricoprire il ruolo di direttore tecnico nel Milan che sta (a fatica) nascendo dopo il "no" di Rangnick. Prima di diventare dirigente, è stato centrocampista di buon livello nelle giovanili del Wreder Brema e poi bandiera del Paderborn, di cui ha anche allenato la seconda squadra nell'anno del suo ritiro dal campo. Una volta smesso di giocare, il tedesco è stato due anni al Bayer Leverkusen insieme all'allenatore Roger Schmidt. Nel 2017 venne esonerato e fece ritorno al Paderborn come ds, portandolo dalla terza serie alla Bundesliga. Poi passò al Lipsia al posto proprio di Rangnick e arrivò alla semifinale di Champions League nel 2021. Si dimise e iniziò una nuova avventura all'Eintrachjt Francoforte, vincendo un'Europa League e chiudendo terzo in campionato.

E proprio all'Eintracht si dimostrò scopritore di talenti, basandosi su intuito e osservazione da bordo campo piuttosto che sugli algoritmi. Preferisce le scommesse alle certezze di nomi affermati e con le sue plusvalenze fa la felicità dei suoi club...

I suoi "colpi" più importanti sono stati Kolo Muani e Marmoush, presi a zero e rivenduti per 95 e 75 milioni a Psg e Manchester City. Ma anche Ekitike, pagato 30 milioni al Psg e venduto al Liverpool per 95, e Pacho, preso per 13 milioni dall'Anversa e ceduto ancora al Psg per 40. Insomma, sembra il profilo ideale per fa gioire i tifosi e soprattutto accontentare Cardinale.

Leggi anche
Ruben Amorim

Milan, ora Cardinale ha fretta: atteso l'ok per Amorim, poi dt e ds

milan

Ultimi video

03:49
DICH ANTONELLI (VENEZIA) 12-06 DICH

Antonelli: "L'obiettivo è restare in categoria, siamo più pronti che in passato"

00:31
MCH SPAGNA GARA COLPI DI TACCO MCH

Spagna, spettacolare gara di colpi di tacco in allenamento

01:25
Pavard ritorno possibile?

Pavard ritorno possibile?

01:32
Pulisic ideale per Gasp

Pulisic ideale per Gasp

01:16
Incontro con Spalletti

Incontro con Spalletti

01:21
Mancini lascia l'Al-Sadd

Mancini lascia l'Al-Sadd

03:02
Mondiali, entusiasmo a L.A.

Mondiali, entusiasmo a L.A.

02:35
L'erede del polpo Paul

L'erede del polpo Paul

01:18
Roma, arriva Tony D'Amico

Roma, arriva Tony D'Amico

01:45
Da Hakimi a Dumfries

Da Hakimi a Dumfries

01:51
Juventus, parla Vaciago

Juventus, parla Vaciago

01:56
Carnevali, che colpi

Carnevali, che colpi

01:29
Caos Milan, parla Abbiati

Caos Milan, parla Abbiati

01:39
Rangnick dice "nein"

Rangnick dice "nein"

00:35
INTERVISTA GASPERINI

Gasperini: "Contento dell'arrivo di D'Amico alla Roma"

03:49
DICH ANTONELLI (VENEZIA) 12-06 DICH

Antonelli: "L'obiettivo è restare in categoria, siamo più pronti che in passato"

I più visti di Milan

Silvio Berlusconi

"Quando c'era il Dottore": il Milan e l'eredità di Silvio Berlusconi, quella passione che non c'è più

2024/25: Pulisic (9)

Pulisic: "Milan, andrà tutto bene. Sono in un grande club, torneremo in alto"

Da LeBron a Messi fino a... Cardinale: il patron del Milan tra i 100 più influenti dello sport

Milan, la Curva Sud: "Sarà una lunga estate, il peggio deve ancora arrivare". E la protesta approda a Napoli

"Liberate il nostro Milan": la protesta della Curva Sud fa il giro della città

DICH FILIPPO GALLI MILAN DICH

Galli: "Cardinale chiaro: con lui Maldini non avrà spazio nel Milan"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
08:53
Cremonese in ritiro a Ronzone dal 26 luglio al 6 agosto
08:22
Cardinale e Ibra alla Casa Bianca per gli 80 anni di Trump. Tifosi rossoneri spazientiti
22:26
Khedira può tornare al Real Madrid: Mourinho lo vuole nel suo staff
22:07
Taranto, sfuma la promozione e i tifosi aggrediscono i calciatori: picchiato il capitano
09:49
McKennie: "Juve? Non so cosa sta accadendo, ma ho sempre fiducia"