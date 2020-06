Milan, sondaggio per Liziero: la conferma dal San Paolo

NEL MIRINO

Non solo Szoboszlai e le trattative per i rinnovi di Donnarumma e Romagnoli. Il Milan continua la caccia ai giovani talenti e lo fa sondando il mercato brasiliano dove, confermano fonti vicine alla dirigenza del San Paolo, il club di via Aldo Rossi si sta muovendo per il 22enne mediano Igor Liziero Pereira, giocatore con passaporto italiano e, quindi, tesserabile come comunitario. Liziero, che da quando sulla panchina del 'tricolor' paulista è arrivato Fernando Diniz è scivolato tra le riserve, ha un contratto con il suo attuale club fino al 2023 con clausola di rescissione per l'estero pari a 50 milioni di euro.

Ed è proprio l'entità di questa cifra (comunque trattabile, come quasi sempre in Brasile) che rende difficile il buon esito dell'operazione. Il Milan comunque potrebbe chiedere Liziero in prestito o inserire Paquetà nella trattativa, anche se il fantasista ex Flamengo preferirebbe rimanere in Europa (ha offerte da Fiorentina e Benfica) nel caso in cui fosse obbligato a lasciare Milanello.