Allegri ha fretta e il Milan pure: con Theo sarà addio, piace Udogie

Formalizzati in pochi giorni (dopo mesi di riflessioni) i nomi del nuovo ds e del nuovo tecnico, in casa Milan vogliono continuare a correre. Massimiliano Allegri anticipa la ripresa al 4 luglio per sfruttare al massimo i giorni di lavoro a Milanello precedenti alla partenza per la tournée tra Asia e Australia e Igli Tare accelera sul mercato per consegnare il prima possibile al tecnico una squadra completa con cui iniziare a programmare al massimo una stagione che per il Diavolo comincerà prima rispetto a quelle delle rivali considerato il playoff di Coppa Italia contro il Bari in programma a metà agosto (quando Allegri non ci sarà).