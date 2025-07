Milan, rilancio per Estupinan: pronti 15 milioni di euro

Rilancio doveva essere e rilancio sarà. La prima offerta del Milan per Pervis Estupinan era stata rifiutata dal Brighton, troppo pochi i 12 milioni di euro prospettati dal club rossonero per il terzino destro ecuadoriano. Serviva uno sforzo in più ed è quello che Tare e Furlani faranno per regalare a Max Allegri un rinforzo sulle fasce per poi procedere con l'affondo per Pubill e Jashari.