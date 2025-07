La Juventus ha fretta di compiere colpi in uscita per finanziare il mercato in entrata e uno di questi è sicuramente quello che riguarda Timothy Weah. Il calciatore americano non rientra nei piani di mister Igor Tudor, motivo per cui si punta già questa settimana a chiudere per la cessione all'Olympique Marsiglia. Come riportato da Tuttomercatoweb.com l'operazione dovrebbe essere attorno ai 15 milioni di euro finanziando così l'arrivo di Jadon Sancho.