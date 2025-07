Il Milan accelera per Pubill: controlli approfonditi al ginocchio a Barcellona

Il Milan fa sul serio per Marc Pubill. Lo spagnolo classe 2003 è il preferito dei rossoneri per rinforzare la corsia destra e in queste ore Igli Tare starebbe cercando di dare un'accelerata importante alla trattativa. Tutto previo controllo medico. Secondo quanto riporta TMW, infatti, una delegazione dello staff medico del Milan sarebbe volata a Barcellona per sottoporre il giocatore ad alcuni test fisici per verificare la situazione di un vecchio infortunio al ginocchio. Problema che, secondo alcune ricostruzioni dell'estate 2024, aveva influito sulla scelta dell'Atalanta di non perfezionare l'acquisto del calciatore, praticamente già preso per 20 milioni circa.