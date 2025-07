Como, intesa col Real Madrid per Jacobo Ramón

Il Como piazza un altro colpo alla Nico Paz col Real Madrid. Il club lariano ha acquistato infatti il difensore Jacobo Ramón dai Blancos a titolo definitivo per 2,5 milioni di euro con clausole di riacquisto e percentuale sulla futura rivendita. Classe 2005, il centrale spagnolo andrà a puntellare il reparto arretrato di Fabregas, portando a oltre 110 milioni la cifra già spesa dal club per rinforzare la rosa in questa sessione di mercato. Nell’ultima stagione Jacobo Ramón ha disputato in totale 21 partite con la maglia del Real Madrid Castiglia e 6 in prima squadra tra Liga, Champions League, Copa del Rey e Mondiale per Club. Molto alto (196 centimetri) e fisicamente prestante, è abile nel gioco aereo e ha un discreto feeling col gol. Di piede destro, può giocare sia in una difesa a tre, sia a quattro.