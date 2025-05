Milan vicinissimo a Ricci: il Torino chiede almeno 30 milioni

Dopo aver ufficializzato l'arrivo di Massimiliano Allegri, in casa Milan sono iniziati gli affondi per puntellare la rosa. In attesa di notizie sul futuro di Tijjani Reijnders, nel mirino del Manchester City, gli uomini di mercato rossoneri si starebbero concentrando sulla mediana, in particolare sulla situazione di Samuele Ricci, obiettivo da tempo nel mirino degli uomini di mercato del Milan.