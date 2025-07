Milan, per Estupinian serve alzare l'offerta: anche lo United in corsa. Torna di moda Javi Guerra

Il Milan ha scelto Pervis Estupiñán per il post Theo Hernandez. È l'ecuadoregno l'obiettivo numero uno per la fascia sinistra, tanto da aver fatto già pervenire un'offerta al Brighton. Bassa a essere onesti, considerati i soli 12 milioni di euro più bonus messi sul piatto. Le basi però sono buone, visto che il 27enne ha già comunicato l'intenzione di andare via agli inglesi, che a loro volta hanno già ingaggiato De Cuyper, erede designato. La trattativa è partita, e servirà almeno un rilancio consistente per poter avere il sì dei Seagulls nel giro di pochi giorni. Ciò anche per bruciare il Manchester United che lo monitora da tempo come rivelato dall'Inghilterra. L'alternativa resta una, ossia Nathaniel Brown, esterno classe 2003 dell'Eintracht Francoforte.