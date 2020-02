Milan, senti il procuratore di Thiago Silva: "Ritorno? Non si può escludere"

MERCATO

Dopo quello di Zlatan Ibrahimovic, i tifosi rossoneri sognano il ritorno al Milan di un altro grandissimo ex: Thiago Silva, che nel 2012 lasciò Milano per trasferirsi al Psg proprio in compagnia dell'attaccante svedese. Quasi otto anni dopo Zlatan è tornato "a casa" e ora lo stesso destino potrebbe toccare anche al difensore brasiliano, che va in scadenza con i parigini il prossimo giugno.

Ad aprire a questa ipotesi è stato niente meno che Paulo Tonietto, agente del difensore classe 1984, che in un'intervista esclusiva con Milancaffe24 ha parlato dell'ipotetico futuro milanista del suo assistito e ha lasciato aperta ogni possibilità: “Thiago ha un grande amore per il Milan ma nulla è stato ancora deciso per il suo futuro. Tutto è possibile” le sue parole.

Vedi anche Milan I derby milanesi di Zlatan Ibrahimovic: gol, niente pareggi e un trofeo