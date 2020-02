I derby milanesi di Zlatan Ibrahimovic: gol, niente pareggi e un trofeo

VERSO INTER-MILAN

Quello di domenica sarà il decimo derby milanese per Zlatan Ibrahimovic che ha già provato l'emozione della stracittadina milanese dal 2006 al 2009 con la maglia dell'Inter e dal 2010 al 2012 con quella del Milan. Il bilancio per lo svedese è tutto sommato positivo anche se non sono mancate le sconfitte, diversi i gol segnati, qualche assist e ammonizione e una curiosità: non ha mai chiuso un derby di Milano col risultato di pareggio.

Quella di domenica sarà per Ibra una possibilità per migliorare il bottino di vittorie in maglia rossonera visto che in carriera gli è andata meglio vestendo quella dei nerazzurri: quattro vittorie e una sconfitta da interista, due successi (con quello prestigioso del 2011/12 che ha portato in dote ai rossoneri la Supercoppa Italiana) e due ko da milanista.

Zero, come dicevamo, i pareggi mentre due sono i derby a cui ha dovuto rinunciare: quello di ritorno nella stagione 2007/08 (stava recuperando dall'infortunio al ginocchio) e quello di ritorno del 2010/10 (per squalifica).

Sei le reti segnate nelle nove stracittadine con bilancio decisamente favorevole a quelli in maglia Milan (4, di cui uno proprio nella Supercoppa, contro 2), due gli assist, entrambi in maglia Inter. Due le ammonizioni, equamente divise tra cugini, e quasi sempre in campo per novanta minuti.

LE STATISTICHE COMPLETE TRA SERIE A E SUPERCOPPA ITALIANA

Stagione 2006/07 (all'Inter): Milan-Inter 3-4 (60' e un gol); Inter-Milan 2-1 (90', un gol e una ammonizione)

Stagione 2007/08 (all'Inter): Inter-Milan 2-1 (90' e un assist), Milan-Inter 2-1 (non convocato per l'infortunio al ginocchio)

Stagione 2008/09 (all'Inter): Milan-Inter 1-0 (90'); Inter-Milan 2-1 (90' e un assist)

Stagione 2010/11 (al Milan): Inter-Milan 0-1 (90' e una ammonizione), Milan-Inter 3-0 (squalificato)

Stagione 2011/12 (al Milan): Milan-Inter 0-1 (90'), Inter-Milan 4-2 (90, e due gol); Milan-Inter 2-1 Supercoppa Italiana (90' e un gol)