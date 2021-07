Milan, sempre più vicino il riscatto di Tonali: altro sconto dal Brescia

MANOVRE ROSSONERE

In Colombia sono certi: James Rodriguez vestirà presto la maglia rossonera

Il Milan continua a pianificare il futuro e il primo passo, o almeno quello che sembra più vicino, è l'acquisto a titolo definitivo dal Brescia di Sandro Tonali. La società rossonera è riuscita a strappare un ulteriore sconto al presidente delle rondinelle Cellino rispetto ai 15 milioni di euro (più il cartellino del giovane Olzer) stabiliti solo qualche settimana fa e le parti sono ormai vicinissime all'accordo. Come vicino, almeno stando a quanto scrivono in Colombia, sarebbe l’arrivo a Milano di James Rodriguez. Getty Images

Secondo il giornalista di ESPN Vito De Palma, infatti, l’affare che porterebbe il trequartista colombiano al Milan sarebbe davvero vicino alla chiusura, tanto che sarebbe già stato anche trovato un accordo sull’ingaggio del 30enne, che sarebbe di 18 milioni di euro in tre stagioni.

Che James Rodriguez abbia voglia di cambiare aria non è un segreto, lo dimostra il fatto che il suo agente abbia già avuto contatti con più squadre, e sembra anche che l’Everton possa accontentarsi di 10 milioni per venderlo, ma al momento non risulta una trattativa così ben avviata come continuano a raccontare in Sudamerica.

Di certo però il Milan è alla ricerca di un numero 10 di qualità dopo l’addio di Calhanoglu e il nome del colombiano, nonostante la scarsa continuità e una condizione fisica non sempre eccellente, scalda i tifosi rossoneri. Qualcosa bolle in pentola, i prossimi giorni potrebbero portare importanti novità.

Vedi anche Milan Sette giorni per Giroud, ma il Milan accelera per Jovic