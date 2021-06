Sette giorni per Giroud, ma il Milan accelera per Jovic 

Sette giorni per decidere, prendere o lasciare. Con la Francia eliminata dall'Europeo, il Milan aspetta le mosse di Olivier Giroud per capire se la trattativa abbia margini di riuscita o se l'attaccante francese non sarà in grado di convincere il Chelsea a mantenere la promessa e lasciarlo partire a zero. Il punto alla fine è tutto lì: l'accordo tra il club rossonero e il giocatore c'è da tempo, ma in via Aldo Rossi sono disposti ad arrivare alla fumata bianca solo a parametro zero. Altrimenti verranno prese in considerazione altre opportunità, a partire da Luka Jovic, per il quale da qualche giorno si sono intensificati i contatti con il Real Madrid e l'agente del giocatore, Fali Ramadani.