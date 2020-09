Milan: se parte Krunic, si avvicina Bakayoko

MANOVRE MILAN

In casa Milan il via libera per il ritorno di Tiémoué Bakayoko potrebbe arrivare proprio da... Marco Giampaolo. L'ex allenatore rossonero, ora al Torino, vorrebbe riallenare Rade Krunic e sta chiedendo a Cairo uno sforzo per portarlo in granata. Il casting per il nuovo centrocampista del Toro ha diverse alternative ma, se si concretizzasse la pista che porta al bosniaco, sarebbe più facile rivedere Bakayoko in rossonero.

Il Milan per il momento ci va cauto con la cessione di Krunic, come riporta il Corriere della Sera vorrebbe aspettare in ogni caso prima i preliminari di Europa League per questioni numeriche, ma verso fine mercato i due affari potrebbero incastrarsi. Lato granata sono diversi i nomi attorno ai quale trovare il rinforzo a centrocampo (curiosamente con incroci a tine rossonere, visto che tra gli altri si pensa pure Torreira, cercato lo scorso anno, e Biglia, appena svincolatosi dal Milan) ma il classe 1993, per cui è anche arrivata un'offerta da 8 milioni dal Friburgo, piace particolarmente a Giampaolo.

Il buco nel centrocampo di Pioli sarebbe poi colmato da Bakayoko, che tornerebbe volentieri a Milanello ma sul quale il Chelsea non fa sconti. È arrivata l'apertura Blues per una nuova cessione in prestito ma con un riscatto da 30 milioni di euro, cifra sulla quale Maldini e Massara nicchiano contando anche l'ingaggio da 6 milioni chiesto dal francese.

Una trattativa al momento non facile ma che potrà sbloccarsi col passare dei giorni, con la volontà decisiva del giocatore e, appunto, con la possibile cessione di Krunic al Torino.