Juventus, spunta Abraham per l'attacco

Chieste informazioni sull'inglese della Roma in caso di partenza di Milik. L'ex Chelsea accostato anche al Milan

Procede a gonfie vele il mercato della Juventus che, dopo aver già dato due scossoni a centrocampo con Douglas Luiz e il vicino Khephren Thuram (senza dimenticare Koopmeiners), pensa a un restyling anche in attacco. Nei colloqui con la Roma per Federico Chiesa è spuntata una nuova pista per il vice-Vlahovic: Tammy Abraham. La situazione dell'attaccante inglese è nota, è sostanzialmente fuori dal progetto di De Rossi con i giallorossi che vorrebbero cederlo solo a titolo definitivo - valutazione sui 25 milioni di euro - mentre il club bianconero ragiona più su un prestito secco o con diritto di riscatto.

Secondo la Gazzetta dello Sport, la situazione dell'attacco juventino non si limiterà alla sola cessione di Kean alla Fiorentina ma bisogna fare attenzione anche alla posizione di Arkadiusz Milik che ha pretendenti sia in Turchia (Besiktas) che in Inghilterra. Ecco dunque la necessità di trovare un rinforzo, meglio se low cost, e in questo senso l'idea Abraham stuzzica Thiago Motta poiché l'inglese ha l'esperienza giusta per non essere solo un rincalzo di Vlahovic ma un "titolare bis" visti i tanti impegni della prossima stagione.

Ovviamente il rendimento della scorsa stagione, condizionato dall'infortunio al crociato del giugno 2023, non mette la Roma in una posizione di forza in caso di cessione a titolo definitivo ma l'ex Chelsea nella prima stagione giallorossa aveva segnato 27 gol dimostrando tutte le sue abilità. In questo incastro non bisogna dimenticare il ruolo del Milan, ora impegnato sul fronte Morata, ma che recentemente ha valutato la posizione di Abraham nel caso la Roma aprisse a determinate condizioni.

