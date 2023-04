Milan, possibile svolta per il rinnovo di Leao

Possibile sorprendente punto di svolta per il futuro di Rafael Leao e per il rinnovo del contratto in scadenza nel giugno 2024 dell'attaccante con il Milan. Stando a quanto riporta il quotidiano portoghese Record infatti il Lille, squadra in cui arrivò Rafa dallo Sporting Lisbona e da cui è stato poi acquistato dai rossoneri, si sarebbe detto disposto a farsi carico della multa legata al tumultuoso addio dell'attaccante da pagare al club lusitano (circa 20 milioni di euro). Come noto questo è stato uno dei capitoli che negli ultimi mesi ha messo in salita la strada per il rinnovo, si parlava dell'ipotesi di trattenere il 20% dello stipendio del giocatore ogni mese per ripagare lo Sporting, ma senza il peso della multa sulle spalle la trattativa potrebbe avere un'accelerata come quelle che col nuovo modulo Leao è tornato a fare sulla sinistra.