Milan, Leao: "Rinnovo? Qui sto bene, vediamo a fine stagione"

L'attaccante ha parlato prima della gara contro l'Atalanta. Il ds Massara: "Lavoriamo per trovare una soluzione, anche in tempi brevi"

© Getty Images "Sto bene qui a Milano, sto parlando con le persone che devono parlare. Io non posso parlare adesso. Vediamo cosa succede a fine stagione". Rafael Leao liquida così il discorso rinnovo prima della sfida di campionato contro l'Atalanta. L'attaccante ha un contratto con il Milan in scadenza a giugno 2024: ancora una volta il portoghese ha ribadito la sua volontà di restare in rossonero ma la trattativa con il club per il prolungamento non si sblocca e l'accordo non arriva.

I nodi da sciogliere sono la clausola rescissoria, con il Milan che vorrebbe mantenere i 150 milioni presenti nel contratto, e il maxi risarcimento da 18 milioni che l'attaccante portoghese deve allo Sporting Lisbona e di cui il Milan non vuole occuparsi. Il Milan avrebbe messo sul tavolo un rinnovo a 6,5 milioni di base fissa più 1,2 milioni di bonus. "Siamo fermi al capitolo precedente", gli ha fatto eco il ds del Milan Frederic Massara. Il riferimento era anche all'altra trattativa di rinnovo aperta, con Olivier Giroud. "Siamo pronti a scrivere nuovi capitoli, con Leao e Giroud. Lavoriamo per trovare una soluzione, anche in tempi brevi".